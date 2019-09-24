高雄市議會24日進行預備會議，審查第二次定期大會議程表，據悉，民進黨將提案變更，將總質詢時間往前移，不讓市長韓國瑜依法定規範請假參選，預計將再度引發藍綠雙方衝突，國民黨、民進黨團皆發出甲級動員，氣氛肅殺。果然，民進黨首先針對日前政黨協商通過準時開會散會提出異議，痛批國民黨議員護航，因兩邊互不相讓，國民黨團總召曾俊傑提議停止討論，目前休息10分鐘，稍晚將逕行表決。

高市議會民進黨團18日開記者會，以「拒絕質詢人形立牌」為主題，質疑韓國瑜為參選總統，打算在10月1日起連請3個月「無薪假」，當時市府回應表示尚未有此規畫，但民進黨團隨即提出反制，預計24日預備會議時，將原本排在議程最後的總質詢往前移。

預備會議一開始，民進黨議員康裕成首先發言，認為日前黨團協商通過26日、27日市長施政報告與質詢將於下午6點半準時散會，將有20多個議員來不及質詢，鄭光峰、李喬如、林智鴻等議員群起附和，認為這是國民黨議員故意護航韓國瑜。

但國民黨議員劉德林表示，2015年綠營在高雄完全執政，康裕成即在多數優勢下，強勢通過將高市議會70多年來每個議員總質詢1小時的傳統，改為45分鐘，不能昨是今非；康裕成則馬上回嗆：「不然你們現在改回1小時啊！」

陸淑美強調，由於上會期總質詢民進黨團輪番轟炸，曾經質詢到晚上11點，隔日市府官員又要來備詢，議會員工也得陪同，考量議會、市府員工不要過勞，希望開議期間每天都是準時上下班，並沒有犧牲任何議員權利。

國民黨團總召曾俊傑見雙方爭論不下，提案停止討論，獲國民黨議員們覆議，陸淑美宣布休息10分鐘，稍晚進行表決。

(中時 )