美式賣場好市多商品多價格便宜，吸引民眾前往消費，好市多有時也會推限量商品，引發喪屍(搶購)潮。一網友在臉書社團發文分享她在好市多汐止店發現一超夯的「日本名牌anello後背包」，一個一千多元，比網購便宜。文章一出引起熱議。

一名女網友日前逛好市多汐止店時，發現此款日本名牌anello後背包，忍不住在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文說，「汐止店也出現了，比我網購還便宜！」從她分享的一張照片中顯示，該品牌一個一、二千元，吸引許多民眾試背及好奇圍觀。

文章一出，立刻引起網友熱議，紛留言說，「之前在日本買過一個，現在拿來當媽媽包用，容量很大很好用」、「在日本看滿多人背的」還有網友問說，「嘉義有看到嗎？」、「台南有嗎？」、「有人知道新莊店或桃園店有嗎？」、「中壢店今天也有看到」。

也有人認為該名牌包氾濫，甚至出現仿冒品，還有網友說，「之前第一次買一組，背一次就直接斷開，隔天去門市買了3組在退貨區開箱，結果還沒用背帶也是開的，建議其他網友購買前一定要仔細檢查」。

(中時電子報)