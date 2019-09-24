秋天不只賞楓，位於淡水奎柔山路（北8鄉道）的行道樹－美人樹，已吐露美麗的桃紅色花朵，放眼望去只見花朵隨風飄揚，呈現出好一片繽紛的畫面。民眾還可順遊號稱水中央的田心子，感受天地共一色，湖光山影的美好風光。民眾不妨利用天氣不再那麼熱的秋日天，來趟淡水三芝之旅！

北8鄉道是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，又名奎柔山路，全長5.5公里，10多年前栽種了約300株美人樹。美人樹別名美人櫻、酒瓶木棉，通常於秋天開花，花是淡紫色或紅色，花冠五片反捲，大而豔麗。微風吹拂時，花朵搖曳生姿、片片落下，瀰漫浪漫氣息，讓遊客流連忘返，沿路常可見民眾駐足拍照，收藏美人櫻最美倩影。

沿著北8鄉道往三芝方向行駛，可到達另一處知名景點-田心子。放眼望去，可見水池反射天空景色，呈現朦朧美感。田心子其實是無心插柳柳成蔭的成果，所在地的三芝樂天社區原本嘗試發展的是種植荷花，卻因環境不適合而放棄，但沒想到卻意外讓人發現水田美景。民眾若想拍攝湖面似鏡的畫面，可於晴天時前往，平靜未經擾動的湖水能反射美麗的天光，拍起來非常漂亮。

景觀處表示，新北市擁有豐沛的旅遊資源，山海風景皆各具特色。「新北稼日蒔光」也將延伸發掘更多美麗地景，希望民眾能玩得開心，地方也得到發展！秋高氣爽，大小朋友相約出遊趣！

(中時電子報)