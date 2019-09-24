美陸副部長級貿易協商20日於華府舉行，但陸方一個參訪團原定參觀美國農業區以做為「營造善意」的行程突傳取消，引起外界關注貿易戰走向是否又有變動。對此，美財長梅努欽向川普表示，陸方取消參訪，完全是出於美方要求，引起一向希望陸方大買美農產品的川普震驚不解，連問「為何？」

梅努欽在福斯電視台解釋新一輪美陸貿易談判重點。

據美媒《CNBC》報導，美方官員表示由於陸代表團行程變動而取消參訪美農業區，但此消息一出立即引發賣壓出籠，導致美股20日收黑。對此，川普在聯合國雙邊會議上被問到陸取消參訪對兩國貿易的影響，在川普要求回答之下，梅努欽（Steven Mnuchin）表示是出自於美方的要求。

梅努欽進一步解釋：「我們不願意造成任何誤會。陸方早已開始購買美農產品，他們也會重新安排訪問農場的時間，因為當時的時機不太好，但取消參訪一事，完全是出於我方要求。」

川普略顯不滿地詢問，「我只是出於好奇，為何我們要這樣要求」，梅努欽回答「我們不希望參訪與貿易問題混淆」；川普馬上插入問，「是阿，但我希望他們購買農產品」，梅努欽再回答「這一點無庸置疑，我們希望陸方購買農產品，他們已經承諾也會這麼做」。

川普最後說，希望美方盡快重新安排行程，以便陸方繼續購買。

報導指出，事實上此次並非首次川普與梅努欽之間答覆矛盾，包括在指控大陸操控匯率、華為引起國安疑慮，以及設立與伊朗談判前提條件等議題上，兩者發言不盡相同。

美國農業區一向被視為川普鐵票區。川普曾於六月與大陸國家主席習近平在大阪舉行G20高峰會時，曾表示大陸已經答應會「大量購買」美農產品，然而這些承諾他事後抱怨陸方未兌現。

(中時電子報)