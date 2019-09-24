法務部為加強各地方檢察署觀護人執行案件監督與輔導內涵，促進觀護人內在自我價值提升與適度紓壓，避免專業耗竭，分別在23日、24日及10月3日、4日在台中地檢察署辦理兩梯次全國觀護人職能訓練暨業務研討會，以提昇各地檢署觀護人案件監督輔導策略專業知能，策進觀護人的案件執行及管理成效。

法務部長蔡清祥23日出席觀護業務研討會，在會議中傾聽第一線執行案件觀護人心聲，並鼓勵在座觀護人秉持著服務精神與熱忱，傾聽個案心聲，從援助家庭的角度，協助受保護管束人及其家庭，使家庭成為他們順利回歸社會的支持力量，進而達到預防再犯之目的。也在會議中頒發今年由法務部修訂的「執行觀護案件手冊」，提供觀護人於執行職務時，作為依法行政的工具書。

在為期兩天的職能訓練中，法務部規劃法律、精神醫療及諮商輔導專業課程，精進觀護人覺察案件再犯危險性敏感度、擬定輔導策略、再犯預防配套措施及連結社會資源的專業知能。

(中時 )