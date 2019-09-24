陳璽安擔任認養會愛心大使。畢獅國際娛樂提供

陳璽安擔任認養會愛心大使。畢獅國際娛樂提供

陳璽安擔任認養會愛心大使。畢獅國際娛樂提供

陳璽安日前為台北市流浪貓保護協會擔任認養會愛心大使，主要為協會2隻個性親人的成貓送養，一隻是原飼主因生孩子，把養了6年的三花貓女孩「奶油」退回協會，以及一隻個性溫馴卻有氣管問題而耽誤一生的貓女孩「默默」找溫暖的家。

愛貓、愛狗的陳璽安，在現場與貓咪們玩得不亦樂乎，同時也為牠們感到心疼，他以前養貓，後來因為對貓毛過敏，所以這次前往之前必須吃藥控制，但他還是帶著想幫助貓兒找到家的心情參加送養會。

陳璽安表示，「很多人對於成貓興趣缺缺，害怕成貓不親人或是難教，其實成貓是很適合新手飼養的貓，只需要詢問送養人每隻貓咪的個性，挑選適合自己的貓咪即可。像我抱的這位默默，就是一隻完全不怕生隨遇而安的貓咪，雖然第一次見到，但牠就能乖乖在我懷中也能讓陌生人隨便抱，跟其他的貓狗都能相處，很希望牠能盡快找到家」。

陳璽安呼籲每一位飼主「做負責任的主人，認養前謹慎思考，認養後不離不棄」，如果想飼養貓咪可與台北市流浪貓保護協會聯絡。

(中時 )