大陸女星孫儷事業、愛情兩得意，她除了以宮廷劇《後宮甄嬛傳》再創演藝事業高峰，孫儷與大陸男星鄧超也是著名的模範夫妻檔，育有一對子女的孫儷，樂於分享育兒日常，她近日則發文吐當媽後穿搭的7大轉變，超寫實又貼近生活的發文，獲得媽媽網友狂讚。

孫儷昨（23日）在微博發文談媽咪穿搭，她開頭就寫下：「以前買衣服，怎麼好看怎麼來」，不過現在她買衣服想的是能不能隨時開腿、伸手，方便攔住孩子跑遠，質地、面料不能太差，顏色不能太淺，領子不能太低「要不然和孩子拉扯的時候，直接從領口可以看到你的腳脖子」。

孫儷進一步指出：「高跟鞋更是別想了」，連涼鞋也很久沒買「因為我怕和他們玩的時候踩到我的腳指頭」，孫儷外出也都只是雙肩背包「因為可以裝水、裝玩具、裝備份衣服」，孫儷寫實吐出當媽的穿搭轉變，最後反問「有沒有同感」，媽媽網友更是推爆「太真實了！」、「說得太對了，帶小孩出門別想美美的，只考慮怎麼方便怎麼來」、「太有同感了」。

孫儷微博全文。（圖／取材自孫儷微博）

(中時電子報)