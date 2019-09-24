為實現老城市新活力，推動綜合城市功能、城市文化綜合實力、現代服務業、現代化國際營商環境出新出彩。廣州市根據市委、市政府部署，越秀區對海珠廣場及其周邊進行全要素品質提升，將海珠廣場打造為粵港澳美麗灣區「城市客廳」，改善周邊人居環境，讓城市留下記憶，讓人們記住鄉愁。

9月21日，廣州市越秀區召開海珠廣場片區品質提升工作新聞通氣會，介紹海珠廣場片區總體規劃、各專案進展，包括精品珠江越秀段、國際文化金融CBD的打造，以及重點樓宇整飾、環境全要素提升、主題燈光秀打造、產業轉型升級等內容。

海珠廣場建於1953年，是廣州近代傳統中軸線與珠江濱水景觀帶的交匯核心。海珠廣場片區則主要包括泰康路、起義路、回龍路，這裡聚集了廣州解放紀念雕像、廣交會舊址、中央銀行舊址、廣州賓館、華廈大酒店等重要文化建築的歷史故事等優秀現代建築，見證了廣東改革開放、開拓創新的時代精神，也是廣州市民共同的城市記憶。

(旺報 )