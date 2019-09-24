蔡英文論文(崔慈悌攝)

英今年交論文？ 府秀原稿：校方遺失 限閱非蔡要求

牛津大學博士徐永泰日前發表對總統蔡英文博士論文的讀後感，遭蔡英文回應「隔行如隔山、評論要謹慎。」徐永泰昨日再度發出一篇讀後感見報，總統府也在下午開記者會一一回應論文疑雲。徐永泰曝檢驗總統論文的動機，是因這本來是一見一翻兩瞪眼的事情，十分簡單就能解決，卻讓3位教授捲入訴訟，浪費社會大眾資源，十分不值。

蔡英文總統「論文門」延燒，前總統陳水扁及前副總統呂秀蓮都公開質疑真偽，要求蔡總統公開供大眾「聞香」一下，總統府昨公開論文原始文件，就六大疑點逐一澄清，強調蔡36年前就已提交論文，紙本遭校方遺失，現存於倫敦政經學院（LSE）論文是今年6月補送翻印本，限制閱覽並非蔡要求，蔡已決定授權國家圖書館將論文開放大眾閱覽。

英國牛津大學經濟史博士徐永泰日前發表「蔡英文總統論文讀後感」一文，引來蔡總統批評回應：「我覺得評論的人隔行如隔山，在做專業評論的時候，還是要謹慎一點」。對此，徐永泰表示，謝謝總統的指教，如果哪些地方不夠專業請一一就文說明，如果不對我會改進。那些需要謹慎的地方也請說明。

據北美《世界日報》報導，徐永泰昨日再度刊出蔡英文論文讀後感，提出更多質疑。他並公開自己檢驗蔡英文總統論文的動機。

對於蔡英文「論文門」浪費大眾資源日夜討論，甚至讓3位教授捲入法律訴訟，他感到十分不值。且多少教授學者，為了論文挑燈夜讀，有的寫了好幾年也沒拿到學位畢業，又或畢業了也找不到好的工作。

徐永泰自己在1971-1974年三年半辛苦拿到第一個牛津大學近代史碩士後，就因經濟窘迫無法繼續攻讀博士，想去紐約求職又遇到1974石油禁運和經濟蕭條，處處碰壁。拿到超級頂尖大學碩士的他，兩個月後找到餬口的工作。

一直到32年後，他事業有成才重回牛津再攻讀經濟史博士，即使已經經濟無虞，他也是花了3年半才取得博士學位。對於蔡英文提告3位質疑她學位的教授，徐永泰說他感同身受，心有不平。並說「學術界的待遇好不好大家心中有數，但學術地位是他/她們唯一的驕傲和尊嚴，學生的尊重是他/她們唯一的安慰。」

(中時電子報)