過去民眾只能在所在縣市辦理土地登記事項，內政部宣布，從10月起，將試辦民眾可跨縣市申辦住址變更等7項不動產登記案件，幫民眾節省時間與金錢。

內政部表示，民眾因工作或求學等原因，若居住地點與持有的不動產在不同縣市，以往需舟車往返辦理登記，較為耗時不便。所以內政部先從今年7月起，開始試辦跨6個直轄市間收辦簡易登記案，迄今試辦2個月頗受肯定與支持，共受理169件案件，其中以申請住址變更、更名及書狀換給的案件最多。

為擴大便民服務，從下月起，將擴大試辦到全國各縣市，民眾可就近到任一地所，申辦7項簡易登記案件，並於該所全程辦理完畢，不再僅限同一縣市內辦理，項目包括「書狀換給、預告登記、塗銷預告登記、住址變更、更名、門牌整編，以及經戶政機關更正有案之姓名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌錯誤」的更正登記。

內政部強調，未來仍會以民眾需求為出發點，在確保地籍資料正確及不動產交易安全的原則下，持續精進跨域便民服務，簡化作業流程，更貼近民眾需求。

(中時 )