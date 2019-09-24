大陸高鐵里程突破3萬公里 世界第一 11:122019/09/24 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家發改委副主任寧吉喆。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發改委副主任寧吉喆9月24日表示，截至去年底，大陸發電裝機容量達19億千瓦，居世界第一；鐵路營業里程13.2萬公里，當中包括高速鐵路3萬公里，分別居世界第二和第一。 寧吉喆同時也指出，同樣截至去年底，大陸公路里程485萬公里，其中高速公路為14.3萬公里，居世界第一。 (旺報 ) #公里 #第一 #世界 #大陸 #年底 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩彈一星精神 這次劍指美國 04:092019/09/21 焦點新聞 內憂外患 債務、通貨緊縮成陸金融風險隱憂 04:092019/09/21 全球財經 歐鴻鍊：中華民國邦交斷光 對岸即完成統一 14:542019/09/21 政治 中印邊界 糾結不清的1710公里 04:092019/09/22 焦點新聞 人造肉解救豬肉荒 04:102019/09/22 專題周報 怕北京不合作 德國秘密金援陸百億 04:292019/09/22 國際 2021世界棒球經典賽 相中大巨蛋 12:292019/09/22 體育 威盛攻5G 登陸車載、安控市場 04:102019/09/23 證券．權證 貿易戰火已延伸至科技戰、貨幣戰 04:102019/09/24 焦點新聞 陸發改委：陸人均GDP達 6.46萬人民幣 10:422019/09/24 兩岸 兩岸熱門新聞 28歲年薪300萬 陸美女博士獲聘教授轟動網路 - 兩岸 大陸高鐵里程突破3萬公里 世界第一 - 兩岸 - 旺報 客家人仰式開槍法 震驚法軍 - 兩岸藝文 - 旺報 聯合國演講 陸外長王毅大談人道主義故事 - 兩岸 - 旺報 香港機場旅客大跌 70家航空呼籲減起降費 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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