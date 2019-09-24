大陸國家發改委副主任寧吉喆9月24日表示，截至去年底，大陸發電裝機容量達19億千瓦，居世界第一；鐵路營業里程13.2萬公里，當中包括高速鐵路3萬公里，分別居世界第二和第一。

寧吉喆同時也指出，同樣截至去年底，大陸公路里程485萬公里，其中高速公路為14.3萬公里，居世界第一。

(旺報 )