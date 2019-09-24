行政院長蘇貞昌10日宣布高鐵南延屏東案，目前高鐵南延的路線包括燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案，但是僅前兩案完成可行性研究的必要項目；民進黨立委莊瑞雄今天質詢交通部長林佳龍，要求林佳龍允諾年底前交通部已經完成決策，林佳龍也當場允諾沒有問題。

莊瑞雄指出，屏東縣因為交通不便的緣故，醫療資源跟經濟投資都相當不足，因此期盼高鐵南延的案子能夠加速通過，路線何時能出來？林佳龍解釋，如果只就燕巢、左營兩案的話，選擇可以很快就決定，但如果把高雄跟小港潮州兩案都納入評估的話，就必須要花半年時間，目前是朝向要推動南延的方向去進行。

莊瑞雄說，既然政策都已經決定了，那應該只剩下選路線的問題，「今年給我們看得到，有沒有問題？」林佳龍當場允諾「沒問題」，不過林佳龍言下之意，年底若要完成四案評估已經不可能，因為高雄及小港潮州案都還需要花半年時間，也就是說交通部傾向直接從燕巢與左營兩案擇一。

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(中時 )