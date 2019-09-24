台灣民意基金會今(24)日公布最新民調，總統蔡英文以53.6%高支持度領先韓國瑜的30.9%，大幅領先接近22.7個百分點；對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有蔡英文五大國內外因素讓聲勢谷底回升。

根據風傳媒報導，游盈隆表示，民進黨在2018年九合一選舉慘敗後，聲望跌落谷底，但近期蔡英文的聲勢卻谷底回升，主要有五大因素：

第一、蔡英文一月起一反過去總統兼行政院長的行事風格，相當程度上漿制度回歸憲政體制中的雙首長制，也不再像過去面對大小事都親上火線，避免引火上身的風險。

第二、從年初開始，蔡英文一改過去的形象，以「辣台妹」風格槓上大陸國家主席習近平，公開說出符合台灣主流民意的兩岸政策，其中包括反送中、反對一國兩制的九二共識等等。

第三、行政院長蘇貞昌臨危受命，扛下穩定政局的重責大任，正好遇上蔡英文改變干預行政的行事風格，使得內閣「相對自主」的程度遠高於前兩任內閣，明顯對於政策的推行有所幫助，行政效能的提高也讓「目標選民」相當有感。

第四、中美貿易戰、香港反送中、兩岸關係緊張、益趨友好的台美關係等國際情勢都影響著台灣選情，而這些事件都對蔡英文的選情大幅加分。

第五、對手韓國瑜在競選過程中形象屢出爭議，襯托出蔡英文是「比較好的選擇」，更讓選民產生「蔡英文已經沒有過去這麼討人厭」的感覺。

(中時電子報)