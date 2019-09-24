高雄「直播主之亂」引發出高雄治安問題，驚動了警政署長、刑事警察局長南下坐鎮。經過外界刻意渲染成中央刻意針對高雄治安大作文章，甚至昨(23)日高雄市長韓國瑜在直播上也質疑其他縣市出事時，為何政府都沒有如此大動作的行動。聽聞韓市長這番話，亞洲警察協會秘書長葉毓蘭特別在臉書上提醒，希望大家以平常心看待，並提醒過去許多重大治安事件，警政首長都是第一時間前往處理，高雄並非首例。

葉毓蘭PO文指出，為了警政署長、刑事警察局長南下高雄協助處理連千毅之亂，許多名嘴都說是針對韓國瑜而來，而韓市長在昨天的直播上，也指控其他的縣市發生重大治安事件時，為什麼中央都沒有介入？

我不知道是誰給韓市長這麼錯誤的訊息，因為去年6月中時任刑事警察局長的蔡蒼柏，就是南下高雄去處理嚴重的街頭暴力事件；今年六月中，桃園市發生人質事件時，警政署長陳家欽、刑事警察局長黃明昭，也都在第一時間抵達現場，請看這則新聞裡的事件時間整理，在晚間九點多中央的警政首長都到了。

警政一條鞭，全國警察更是一家人，有時中央的介入，並非要找麻煩，而是要提供即時的協助，請大家以平常心視之。

(中時電子報)