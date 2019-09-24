高雄市長韓國瑜昨在直播中表示，中央近日一直派警政高層進駐高雄，彷彿顯示高雄治安很差，導致觀光客都不敢到高雄了。對此，行政院長蘇貞昌批韓把過錯都推給中央，這樣的說法，讓人感覺韓國瑜的意思就是只要有錯，就是什麼都是別人的錯。蘇貞昌這番話也引來網友批評，並認為「千錯萬錯都是別人的錯...明明就是民進黨專利」、「你做了多少前後不一的事，也沒見過你說明過一次」。

高雄近期因「直播主之亂」引起暴力事件，治安亮紅燈，警政署為此南下進駐，高雄市長韓國瑜對此在直播中回應表示，警政署大小眼、有違比例原則，這樣醜化高雄誰還敢來觀光。

對此，蘇貞昌上午到立法院備詢前受訪，媒體問到，韓國瑜昨晚透過直播，嗆內政部、警政署進駐高雄，把高雄城市醜化成這樣，誰敢來觀光，韓國瑜的說法是否有「千錯萬錯都是別人錯的感覺？」蘇貞昌說「我也是有這個感覺」，「什麼都是別人的錯」。

對此，網友紛紛諷刺蘇「又在騙人民，千錯萬錯都是別人的錯...明明就是民進黨專利」、「酸別人最會，你自己和行政院做了多少前後不一的事，也沒見過你說明過一次」、「你還好意思説，你承諾的事都吞到肚子裡了」、「誰天天針對高雄市說三道四？ 大家心知肚明」、「騙神明的人閉嘴」、「騙神明，選民唾棄，還高升高官」。

(中時電子報)