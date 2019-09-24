新式高教機原型機，24日首度出廠亮相，國防部將新式高教機命名為「勇鷹」。圖／劉朱松

國造高教機「勇鷹」號今天舉行出廠典禮， 蔡英文總統表示，這次高教機出廠證明了航太產業的三大進步。重新開啟國防自主的大門，雖然一路走來，有很多的抹黑、唱衰，但「我都會堅定地跟大家站在一起」，共同創造臺灣的未來。

蔡英文今天前往台中沙鹿出席國造高教機出廠典禮，以下是她的致詞內容：

今天，是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑。我們的國造高教機「勇鷹」號，終於出廠了。

請大家看看我身後的這架飛機，這就是3年來，大家千辛萬苦、克服萬難的心血成果。

首先，我要感謝國防部、空軍、中科院、漢翔公司，以及共同參與的國內廠商，使命必達，實現了國人對國防自主的期待。

還記得3年多前，做為總統當選人，我在就任前就到漢翔公司來，跟我一起來的，還有漢翔的前董事長馮世寬。他在漢翔董事長任內，就曾經試圖推國機國造，重振漢翔的研發能量，卻遭遇到許多的阻礙，無法達成。

從IDF戰機之後，因為沒有落實國防自主的理念，戰機研發能量正逐漸地式微。那一次，在視察漢翔的過程中，我觀察到如果連高教機都要依賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛煙滅，再也沒有機會恢復。於是，我們扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

在堅持高教機國造之後，我曾經到「IDF戰機之父」，華錫鈞將軍的靈堂前，表彰華將軍戎馬一生，以及在國機國造任務所做的貢獻。我也看到因試飛而殉職的伍克振少將的銅像，感受到伍將軍為空軍的未來，不惜犧牲了他的生命的精神。

各位，今天的成果，不僅是對華將軍、伍將軍致上的最高敬意，更是他們奮勇向前精神的傳承。我希望在座的各位，從他們的故事中學習，堅持同樣的理念，繼續打拚。

雖然這一路走來，我們遇到許多的困難，有很多的抹黑、打擊，甚至是唱衰，但是事實證明，當時我們的堅持是正確的，我們的努力是值得的。

而且在高教機國造的過程中，我們也增加了和國際上的交流，並且讓部分訂單留在臺灣，創造就業機會，培養我們自己的人才。

例如，這次高教機專案，從2017年開工以來，我們不僅創造出約1,200個工作職缺，686億的總經費當中，更有超過一半，377億元的訂單，將在臺灣完成。預計到2021年，可以再增加約800個工作職缺。

這次高教機出廠，更證明了航太產業的三大進步。

第一，國防航太技術大進步。這次的高教機不論是從外型設計分析、結構測試、組裝，或者是飛控軟體、空電軟體等核心技術，都是我們自行研發，而且在三年內就有具體產出，顯示我們在航太產業技術的進步及能力。

第二、提升國內航太產業大進步。這次所研發的成果，中科院及漢翔也會啟動平行開發計畫，不僅將技術轉移我們民間廠商，提升「國機國造」自製率，也透過協助民間廠商完成國際認證，讓臺灣製造的品牌，能夠打入國際市場，讓國內航太產業大幅地升級。

第三、培植年輕航太人才大進步。沒多久之前，我也到漢翔公司來視察F-16戰機構改工作的進度，美商工作人員在我的面前，稱讚我們漢翔年輕技師的水準是全世界數一數二。

國機國造不僅給我們年輕人工作機會，也讓他們可以實現造飛機的理想。在高教機之後，還有許多國機國造的計畫，這是他們未來生涯發展的起點。

今天的高教機出廠，讓我們重新開啟國防自主的大門，在這條路上，我們還要繼續奮勇向前。

在這個歷史的場合，縱使外界仍然有許多的懷疑與抹黑，以及許多在科技發展上研發的挑戰，但是我要告訴大家，無論未來有多少的困難和挑戰，我都會堅定地跟大家站在一起，克服難關，再創光榮，讓我們一起打拚，共同創造臺灣的未來。

(工商 )