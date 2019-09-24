近期美國、歐洲、日本等國，都採取降息或重啟QE來刺激經濟，中國人民銀行行長易綱24日指出，中國是一大型經濟體，貨幣政策主要是服務國內經濟，所以決定貨幣政策也主要是以我為主，考慮國內的經濟形勢和物價走勢來進行預調和微調。他強調堅決不搞「大水漫灌」，同時也要注意保持槓桿率的穩定，使得整個社會的債務水平處於可持續的水平。

大陸慶祝70周年國慶，24日舉行首場記者會，國家統計局、國家發改委、財政部、人民銀行等官員打頭陣。

有記者詢問，近期歐洲央行重啟了QE，美聯儲也開啟了年內第二次降息，全球主要經濟體貨幣政策都是趨於寬鬆的，考慮到目前國內經濟形勢，中國有必要跟進降息嗎？貨幣政策取向是否會進行調整？

中國人民銀行行長易綱對此表示，中國是一個大型的經濟體，貨幣政策主要是服務國內經濟，所以決定貨幣政策也主要是以我為主，考慮國內的經濟形勢和物價走勢來進行預調和微調。他認為中國的經濟目前還是在合理區間，物價方面也處於一個比較溫和的區間。在轉型升級中我們遇到一些結構性的問題，主要是通過供給側結構性改革來解決。

易綱指出，中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。既要穩當前，加強逆週期調節，保持廣義貨幣M2和社會融資規模的增長速度和名義GDP的增長速度大體上相當、大體上匹配，堅決不搞「大水漫灌」。同時也要注意保持槓桿率的穩定，使得整個社會的債務水平處於可持續的水平。

他表示，同時也要考慮到長遠，要加大結構調整的力度，下大力氣疏通貨幣政策的傳導機制，以改革的方式降低企業的融資成本，推動經濟高質量發展。

對照全球，包括美、歐、日發達國家的貨幣政策和發展中國家的貨幣政策在未來幾年的取向，易綱判斷，再過幾年，如果哪個國家，特別是哪個主要經濟體還保持正常的貨幣政策，那麼這樣的經濟體應當是全球經濟的亮點，也應該是市場所羨慕的地方。

(旺報 )