北市府2015年起開始推廣以牛軋糖為內餡的「台北甜心」為台北伴手禮，不過議員質疑，現店家販售的「台北甜心」長得像馬卡龍或一般鹹酥餅，且許多外包裝上都沒有特別註明是「台北甜心」或「台北伴手禮」。（張潼攝）

北市府今年起要開始推廣「漢餅」為台北伴手禮，不過議員質疑，僅部分產品外包裝標註「漢餅」，難道其他月餅、蛋黃酥，都不算是漢餅？易產生混淆。（張潼攝）

許多人來台灣旅遊都會買鳳梨酥當伴手禮，但你知道北市府推廣的官方伴手禮清單上，竟還有「台北甜心」與「漢餅」嗎？市議員王鴻薇質疑，北市府5年來花300餘萬元推廣伴手禮，但一般市民與旅客根本不知道何謂台北甜心與漢餅，無疑推廣不力。對此，觀傳局表示，台北甜心其實賣得很好，但針對外包裝是否能更強調品名與台北伴手禮的地位，會再與糕餅業者溝通。

王鴻薇指出，5年來北市府花了331.5萬元補助「台灣烘焙美食展」、「台北手信生活節」、「台灣國際烘焙暨設備展」等展覽，推廣台北伴手禮，不過，當街訪一般市民或是遊客，被問到什麼是台北官方推廣的伴手禮，普遍都只回答得出鳳梨酥，根本不知道何謂台北甜心與漢餅。

王鴻薇還說，她的助理尋遍台北市各大伴手禮店家，發現只有一家在賣外包裝印有「台北甜心」的產品，外觀長相還長得很像法國點心「馬卡龍」；另外，部分業者雖有賣「漢餅」，但一般人愛吃的蛋黃酥、綠豆椪、月餅，難道不算漢餅？由於外包裝都未特別註明，購買者根本搞不清楚原來這些都算是「漢餅」。

她痛批，北市府花錢推廣伴手禮，結果除了眾所周知的鳳梨酥，其他仍無人知曉，根本是推廣不力！尤其5年花了300餘萬，大家還是只知道鳳梨酥，那其他產品的推銷是出了什麼問題？

對此，觀傳局觀光發展科長闕玉玲說明，除了產品本身好吃、好攜帶之外，針對標榜「台北伴手禮」的產品，官方會在國內舉辦展覽與活動，增加產品知名度，當出席海外旅展，或是邀請海外媒體到台北市踩線時，也會安排贈送這些產品，整體來說，像內餡是牛軋糖的台北甜心就賣得很好；但是，對於議員質疑外包裝看不出是台北伴手禮，願再與糕餅業者溝通如何加強。

(中時 )