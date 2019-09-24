行政院長蘇貞昌今日赴立法院備詢，立委蔣乃辛表示，自民國七十年踏入政壇，至今還在檯面上的人物，只剩蘇貞昌和蔣乃辛自己。蔣乃辛說，自己將要退出政壇，這將是政治生涯的最後一個會期，因此希望蘇貞昌能將自己關注的高教經費預算案，在這個會期列為優先法案。

蔣乃辛表示，當年和蘇貞昌同時踏入政壇，他是台北市議員，蘇貞昌是台灣省議員。同期出道的人物只剩他們兩位，沒有第三個人。對此，蘇貞昌也表示，對於蔣乃辛多年來的認真和付出感到敬重。

蔣乃辛表示，自己長期關注高教經費、科研經費、學校系所與產業對接等教育議題，也非常擔憂台灣人才外流問題。蔣乃辛提到，為留住優秀學生及人才，這個會期將會替國內高等教育爭取更多經費，但日前教育部卻回覆此舉會違反財政紀律。蘇貞昌回應，認同蔣乃辛所說留住人才的重要性，未來將會全力支持並考慮用專案辦理。

在質詢的過程中，蔣乃辛提到，這個案子和他的政治生涯沒有關係，因為他已經不選了，此時蘇貞昌也笑著表示，他也不選了。蔣乃辛強調，會這麼說是因為他提這個案子，不是為了選票，而是為了國家的未來。

蔣乃辛最後提到，今天恰巧是他的生日，希望可以在生日當天獲得蘇貞昌的肯定與支持。蘇貞昌當場表示，願意將蔣乃辛的提案列為本會期優先法案。質詢結束後，蘇貞昌及在場的立法院副院長蔡其昌等多名立委，同聲祝賀蔣乃辛生日快樂。

(中時 )