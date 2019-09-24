老天鵝娛樂。（摘自老天鵝娛樂臉書）

網友留言。（摘自老天鵝臉書）

總統府昨召開記者會大動做澄清，發言人黃重諺拿出倫敦大學1984年寄發正式博士學位證書，並亮出蔡總統論文原始文件後，論文門風波終於告一段落。而看戲的網友，也於此時發起一項投票，蔡論文風波是否影響2020大選，高達87%的網友認為影響不大。

臉書「老天鵝娛樂」粉專發起一項網路投票，「蔡英文論文風波延燒，你認為這對她2020選情影響大嗎」？投票發起至今已超過12小時，投票人數超過2萬人，民調結果顯示87％的網友認為影響不大，13％認為有影響。

對於這個結果，網友表示，「怎麼會影響！私煙案跟三百萬都不解釋了！那會鳥你們！」、「目前看來學歷跟治國好壞沒關係，選總統學歷高也不見得有優勢，多花點時間顧樁腳搞手段搞不好比較實際」、「信者恒信，不信者恒不信。就算原始論文拿出來他們還是會説是假的」、「芒果乾無敵，什麼樣的出包都可以靠芒果乾抹平的，放心」、「一堆立委議員的前科紀錄可能都還比學歷高？ 台灣有在看學歷選人的」！

(中時電子報)