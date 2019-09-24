台灣工商協進會林伯豐理事長致詞時以台玻集團案例分享與會嘉賓。（王雅芬攝）

前經濟部長、台灣區電機電子同業公會高級顧問尹啓銘不藏私的以宏觀的角度建議「新形勢下台商對大陸之新定位」。（王雅芬攝）

台灣英業達股份有限公司副總經理陳逸萍以「跨域合作與價值轉型」為題，分享ABCDEFG的新世代來臨。（王雅芬攝）

2019中國西部海峽兩岸經貿合作交流會9／24日以「交流合作 共享共贏」為主題，在四川成都開幕，兩岸近250名產、官、學工商企業嘉賓參會。開幕式由四川省台辦主任羅治平主持，海峽兩岸關係協會副會長李亞飛，四川省政府副省長李雲澤，台灣工商協進會理事長、台灣玻璃集團董事長林伯豐，全國台企聯監事長黃明智鄧於大會上致辭並分享川台交流歷程與現況。

四川位於西部大開發、一帶一路、長江經濟帶建設的重要節點，李雲澤副省長表示：截至今年上半年四川省累計登記註冊台資企業已達2209家，項目投資總額204.58億美元，投資結構日益優化，特別是在電子信息、食品飲料、建築建材等方面表現出色，形成一批新的產業生態。

台灣工商協進會林伯豐理事長舉例，位於成都產業園的台玻成都項目今年新增1.8億美元建設的二期項目，佔上半年新增台商投資總額的25.2％，展現台商在成都投資發展持續強勁。川台經貿合作交流會的平台輻射作用，已開始從成都平原向川南、川東北、攀西等經濟區域擴展，未來投資分布區域將更多元。

中國西部海峽兩岸經貿合作交流會由國台辦及四川省政府主辦，四川省經濟和信息化廳、台灣區電機電子工業同業公會承辦。始於1998年，從2013年開始每年連續舉辦，川台企業界人士每年都針對不同領域與議題，進行分享和對談。共同在出台「31條措施」和「川台70條」中找到發展方向，共謀台企在川投資興業及台胞在川生活務實良方。

(中時 )