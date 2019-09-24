9月24日，大陸國家發改委副主任寧吉喆在發佈會上表示，中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率居世界首位。目前大陸已成為世界經濟第二大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、服務貿易第二大國、使用外資第二大國、對外投資第二大國。

24日慶祝中共建政70周年活動新聞中心舉辦第一場新聞發佈會，大陸國家統計局局長寧吉喆指出，1952至2018年，大陸GDP從679.1億元（人民幣，下同）躍升至90.03兆元，實際增長174倍；人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。

(旺報 )

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