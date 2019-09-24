寧吉喆：陸對世界經濟增長貢獻率居首位 11:202019/09/24 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家發改委副主任寧吉喆。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月24日，大陸國家發改委副主任寧吉喆在發佈會上表示，中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率居世界首位。目前大陸已成為世界經濟第二大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、服務貿易第二大國、使用外資第二大國、對外投資第二大國。 24日慶祝中共建政70周年活動新聞中心舉辦第一場新聞發佈會，大陸國家統計局局長寧吉喆指出，1952至2018年，大陸GDP從679.1億元（人民幣，下同）躍升至90.03兆元，實際增長174倍；人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。 (旺報 ) #經濟 #大陸 #世界 #第一 #發佈會 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞太循環經濟論壇 10月登場 04:102019/09/20 產業．科技 《經濟》國泰金調查：9月民眾經濟與股市樂觀情緒微降 09:432019/09/20 財經 經濟學家警告 陸今年經濟增速或超出預期 10:262019/09/20 兩岸 陸官媒重申︰定要把「中國製造」向「中國創造」轉變 13:032019/09/20 兩岸 西方示警 陸經濟增長恐跌破預期 04:092019/09/21 焦點新聞 2021世界棒球經典賽 相中大巨蛋 12:292019/09/22 體育 國發會：全球經濟下行風險有增無減 09:522019/09/23 財經 2019長三角數位經濟指數發布 杭州上海分占前二 12:522019/09/23 兩岸 在岸人民幣貶359點 一度跌破7.13關口 19:232019/09/23 財經 大陸數位經濟的挑戰 04:102019/09/24 論壇廣場 兩岸熱門新聞 28歲年薪300萬 陸美女博士獲聘教授轟動網路 - 兩岸 大陸高鐵里程突破3萬公里 世界第一 - 兩岸 - 旺報 客家人仰式開槍法 震驚法軍 - 兩岸藝文 - 旺報 聯合國演講 陸外長王毅大談人道主義故事 - 兩岸 - 旺報 香港機場旅客大跌 70家航空呼籲減起降費 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。