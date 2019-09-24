新北市62歲游姓男子23日駕車到桃園龜山訪友，行經萬壽路2段時，突然血糖過低，沿途跨越車道逆向。龜山警方獲報趕赴現場攔查，但男子執意在路邊休息，警方擔心男子及用路人安全，強制將其送醫。

警方表示，游男有多項慢性病，開車途中血糖過低、頭暈目眩，卻仍繼續行駛，一路在萬壽路二段上逆向行駛，甚至險些與來車發生擦撞，路人見狀趕緊通報警方。龜山所警員翁博炫、何韋辰等人接獲通報，立即前往察看，後在自強西路與永和街口發現該車，員警上前攔查，發現游男精神恍惚，無法正常與人對談，員警起初懷疑男子酒後駕車，直到見對方不斷伸手往副絕駛座要拿便當。

員警進一步詢問「你是不是身體不舒服？」，男子未能回答，僅點頭表示，警方通知救護車到場，準備將他送醫時，其搖頭表示拒絕送醫，随後又陷入恍惚狀態，警方擔心男子安危與避免他身體不適駕車影響交通，配合救護人員將人送上救護車，確保游男與大眾安全。

(中時 )