美國聯邦航空總署（FAA）今天在一場波音737 MAX的簡報會裡，請全球民航監管機關持續提供利於737 MAX復飛的意見回饋。FAA署長坦承，有必要改進飛機設計與駕駛方式以維安全。

新任FAA署長狄克森（Steve Dickson）在今天的聲明裡允諾，FAA評估波音公司（Boeing）對飛控系統修改期間，會持續向各國分享訊息；737 MAX的飛控系統被指與印尼獅航與衣索比亞航空這兩起空難有關。

狄克森說：「若我們持續在全球拉高安全門檻，就有必要提升改善標準與處理作業，不光指飛機設計與生產，還有飛機的維持與操作方式。」

● FAA非正式簡報 盼各國回饋意見

狄克森與其他FAA官員和一名波音高層主管，今天與50多位各國民航監管機關代表，在國際航空運輸協會（IATA）蒙特婁辦公室開會一個多小時；FAA稱這場會談為「非正式簡報」。

路透社報導，聯合國旗下的國際民航組織（ICAO）明天到10月4日將召開大會，參與FAA和波音閉門會議的50多國代表，也包括操作737 MAX客機與日後會有737 MAX加入航班的航空公司。

航空公司在評估波音為讓737 MAX復飛而進行的軟體修正時，敦促監管機構相互協調，以防在安全性上出現分歧，引發危險後果。一些國家已矢言將在波音737 MAX復飛前自行展開獨立驗證研究。

狄克森說：「在你們做出自家對737 MAX的復飛決定期間，會持續讓你們也知道我們所得知的進展、我們的相關作為與可提供的協助。」

美國聯邦航空總署（FAA）會後發布聲明說，目前還沒讓波音737 MAX客機復飛的確切時間表。

● 復飛仍無時間表 歐盟稱攻角問題仍待解決

今年3月，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）發生墜機事件，與去年10月獅子航空（Lion Air）在印尼發生的空難類似，總共奪走346條人命。衣航空難發生數日後，波音這款最暢銷的737 MAX客機遭全球禁飛。

波音7月宣布成立5000萬美元的財務協助基金，今天表示將對346名罹難者的家庭，每家發放14萬4500美元（約新台幣448萬），自現在起接受家屬申請，同時家屬也不會因此被要求撤銷或放棄訴訟權利。

波音耗時數月更新造成兩起墜機的關鍵飛行控制軟體，希望FAA能在10月到12月讓737 MAX客機復航。

同樣也正檢視737 MAX設計的歐盟航空安全總署（EASA）近期曾表示，有關飛機攻角完整性的問題，仍未獲適當回應。

FAA說，希望能在認證試飛前收到歐盟航空安全總署與加拿大和巴西監管機關的回饋意見。認證試飛是FAA最後批准前的關鍵一步。

(中央社)