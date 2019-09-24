中美重啟貿易談判之際，路透報導，中國進口商在23日購買了約10批美國大豆船貨、總量約60萬噸。由於先前中國農業部官員突然取消訪問美國農業州，外界因此揣測雙方磋商未果，但從中方持續大手筆買入大豆，市場分析此舉似乎在向市場釋出中美談判並未觸礁的訊號。

路透社引述交易員表示，這批約60萬噸大豆採購規模，與本月早些時候的一波採購相仿，定於10月至12月從太平洋西北出口碼頭裝船。

分析指，中國購買諸如大豆和豬肉等美國農產品，被視?美國和中國達成協議的關鍵，以結束持續了一年多的美中雙邊貿易戰。而上周中方官員取消訪問蒙大拿和內布拉斯加州農場，一度指是中美談判不暢的跡象，但從中國公司隨後繼續購買大豆來看，這樣的猜測未必是事實。

事實上，中國農業農村部副部長韓俊日前也表示，中方取消訪問美國農區，主要是美方提出，旨在不想引惹來「中國干預美國政治」的批評，無關談判觸礁。

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