台北市萬姓女子因富爸爸不幫她買房、財產不留給她，對父親咆哮推打，因萬母一句「他是妳爸，妳怎麼這樣」，火大抓狂暴打母親、還對母親掐頸、撞牆，還接過在旁姑姑遞來的原子筆，把母親戳到頭破血流，台北地檢署日前偵結這起因財產糾紛引發的人倫悲劇，依傷害直系血親尊親屬等罪起訴萬女和姑姑。

據了解，萬家在台北市中正區、大安區等精華地段有多筆不動產，60多歲的萬父過去就曾為了遺產處分，與妹妹有過不愉快，早有嫌隙；30多歲萬女近年開始埋怨父親，不滿父親不但不幫忙買房子，甚至有意將財產捐出去，財產不留給她，萬女與姑姑成了同一陣線，與父母積怨已深，關係劍拔弩張。

2018年12月7日下午，萬父和妻子到位於中正區的弟媳住處，要拿弟媳代收的租金，同住該處的萬女前來應門，父女倆一開門見面就起口角爭執，萬父不想理會女兒，準備離開之際，萬女走出門外，對父親大聲咆哮，出手推父親，並作勢要打父親，萬母即對女兒說：「他是妳爸，妳怎麼可以這樣」。

沒想到萬女聞言，大怒抓狂，回身抓母親的頭髮，朝母親右前腦揮拳，還掐住母親頸部，拖去撞牆，萬父想上前搭救妻子，萬女姑姑卻假裝要勸架，實際上趁機拉開萬父，並把剛好在手上的原子筆遞給萬女，萬女把筆當武器，拿去猛戳母親頭部。

鄰居目擊這起女兒爆打父母的人倫悲劇，急忙報警，員警到場才制止萬女，但萬母早被打到頭破血流，倒地不起。醫院診斷萬母頭皮有3公分撕裂傷，臉上和腳部多處擦挫傷。

萬母認為女兒持筆攻擊她頭部，堅持控告女兒殺人未遂，但檢察官認為，萬母頭皮有3公分撕裂傷，難認萬女已達欲致人於死程度，萬女和遞上原子筆的姑姑是共犯，依最重可判7年半徒刑的傷害直系血親尊親屬罪起訴萬女，姑姑則依傷害罪起訴。

(中時 )