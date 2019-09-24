大陸國務委員兼外長王毅，23日在聯合國總部出席《日內瓦公約》簽署70週年紀念活動，並分享人道主義的故事，他認為相互關愛是人類存續的基石，跨越國界、種族和信仰。

據大陸外交部官網消息，王毅在聯合國活動上指出，人道是人類的基因，同時需要正義和勇氣的支持。第二次世界大戰期間，一個叫拉貝的德國人奔走呼號，設立了「南京安全區」，為20多萬中國人拉起了一道生命防線。他被稱為「中國的辛德勒」，還寫下了2400多頁的《拉貝日記》，翔實記錄了歷史的真相。正是這些正直勇敢的人，讓人們在絕望中看到重生的希望。

王毅表示，相互關愛是人類存續的基石，跨越國界、種族和信仰。兩年前，中國紅十字會啟動了「天使之旅人道救助計劃」。這一計劃已經讓阿富汗120多位先心病患兒過上了正常生活。有一個患兒叫索菲婭，她的血型是非常罕見的「熊貓血」。為了讓她順利手術，一對中國維吾爾族夫婦主動獻血。這個小女孩現在被稱為「中阿兩國共同的孩子」。正是這種大愛無疆，讓戰亂中的孩子們有機會迎接國家恢復和平安寧的未來。

王毅說，奉獻是人類崇高的情懷，也需要在實際行動中體現和昇華。一名中國志願者來到位於黎巴嫩小鎮科菲凡的難民營，教授敘利亞兒童打擊樂、繪畫和書法。他自己講：「縱使每一公里都有不計其數的悲傷，但孩子們有權得到快樂，有笑容就有希望。哪怕只能盡一點力，我也不會轉身離開。」

王毅表示，這是一位95後中國大學生，是數千萬活躍在世界各個角落志願者中的一員。正是這些普普通通的人，以他們無私無我的行動，安撫了創傷和悲痛，激發了對生活的信心和憧憬。

(旺報 )