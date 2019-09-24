長期關心人民飲用水水質安全的台灣水資源保育聯盟，今天再公布報告指出，去年1月起至今年7月，各縣市自來水評比，北部縣市水質較佳，而高雄、彰化、雲嘉、屏東等縣市的水質仍敬陪末座，由以高雄已病入膏肓，痛批政府規範飲用水的標準偏離世界準則，喝自來水簡直再喝藥水。

台灣水資源保育聯盟整理自來水公司的水質資料發現，以總硬度、總溶解固體量、導電度等三項評比，未處理過的原水水質，新北居冠，其次是台北、桃園，經自來水公司處理過的清水水質，新北依舊居首，其次是宜蘭、台北，而無論是原水或清水，高雄都敬陪末座，彰化、雲林、嘉義、屏東水質也不好，即使加藥劑處理，這三項水質也很難處理變好。

彰化縣綠色資源人文關懷協會理事長吳麗慧表示，近50年來都是買水喝，不管如何呼喊抗議都落空，彰化原水各檢測項目數值遠偏離標準，但經自來水公司處理完後大都低於標準，水質經過加藥過濾，喝自來水簡直再喝藥水，令人憂心。

「不知道身為第幾等國民」，吳麗慧痛批，希望前瞻計畫能撥預算用於改良民生用水，前縣長魏明谷當自來水公司董事長後竟不理不睬，不知道政府、小英政權怎麼了，難道只有抗中保台，民生用水不用顧嗎？

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華認為，自來水水質差的地區主要因為抽取地下水，導致飲用水質差，也疑與中鋼廢爐渣、垃圾掩埋場滲出水及工廠廢水汙染地下水有關，要求環保署及環保局善盡水源區管理責任，要求公開旗山中鋼廢爐渣不當掩埋地下水調查報告，政府應全面檢討水源區管理策略。

陳淑華接著說，政府至今沒有劃定自來水保護區，管制範圍僅限水庫蓄水範圍，把廣大集水區丟給縣市政府管轄，但卻沒明訂法規，導致地方政府愛管不管，無法有效管理汙染源。

與會的自來水公司水質處回應，水源部分不是他們能管控，強調水源選用部分是合乎飲用水的水源水質標準，自來水公司要依循合乎標準的水源才能取用，後端淨水處理改善到符合飲用水水質標準，提供給用戶使用。

環保署環境衛生及毒物管理處指出，取用與飲用水的水質都必須符合標準，自來水公司與北水處依照規定做抽測的結果，合格率高達99.95％。關於廢棄物掩埋處理、土壤地下水管理等建議與訴求，將請環保署相關處室進一步檢討，看看有沒有改善空間。

(中時 )