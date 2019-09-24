台鐵普悠瑪事故至今將滿一年，運安會8月起重新審視該案，主委楊宏智指出，全體委員均認為該案至少還有六大面向需要補強，將把該案列為運安會鐵道事故第三調查案，楊宏智表示，會以既有的資料發展，再往上向原廠源頭聯繫索取資料，並會透過電腦程式模擬現場狀況，再與資料進行交叉比對，希望調查能在一年內完成。

運安會今日公佈普悠瑪事故調查報告重新檢視結果，楊宏智表示，委員會認為該案調查報告尚需補強，目前有六大面向需要加強，包括發車前若系統故障的處置管理；行車時列車動力時有時無的故障碼辨別、傳達與處置；主風泵歷年故障維修處置、ATP隔離程序、驗證及遠端監控；確認速度、煞車及傾斜角度；模擬真實軌道及列車車輛以比對現有數據。

楊宏智表示，有接獲來自台鐵局人員的檢舉信，他以其過去經驗與專業，認為出軌後列車呈現狀態還需深入探討。運安會認為，由於行政院調查有時間壓力，因此報告內容不夠完善，如毀損資料未回復、未實際模擬事故現場等。

楊宏智指出，普悠瑪出軌的八節車廂中，雖然司機員所在第八節車廂的列車控制與管理系統記憶卡（TCMS)有解讀出來，因此被判為超速，但出軌的第一節車廂也有TCMS，但未解讀，且每節車廂均有CF Card（記憶卡），目前已向宜蘭地檢署索取證物，將以最大技術能量將其復原。

而日本2005年發生福知山線出軌事故，經過兩年後、2007年發布報告，發現是軌道內外摩擦力不同；德國1998年發生艾雪德列車出軌事故，經過四年後、2002年發布報告，為列車一個車輪因金屬疲勞發生破裂所致。楊宏智表示，由於普悠瑪案已有許多既有資料，因此調查時間應會比兩年短，希望可以一年內完成。

(中時 )