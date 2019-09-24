恐龍家長的奇葩言論讓台大教授都無語！由於近日正逢開學，各校舉辦家長會讓家長能了解小孩的在校狀況，但台大教授葉丙成臉書上分享了好友參加家長會的一段故事，其中，竟然有家長提出數個荒謬的言論，讓他直呼，好老師就是這樣被搞死的！

葉丙成臉書PO出一張截圖，並以《好老師都是怎麼被搞死的？就是這樣被搞死的》為題發文。他表示，好友的小孩念天龍國的某天龍國中，日前在家長會上聽見其他人的言論，讓好友氣到不行，甚至連他本人看完後都相當傻眼。從截圖上可見，有家長問「補考可以放水嗎？」、「可以晚點上課嗎？小孩早餐時間需要彈性一點」、「為什麼小孩在補習班分數不錯，在學校分數不高，學校的太難了啦！」。

對於眾多的奇葩言論，葉丙成看完後則回覆，「在學校考不高，居然抱怨學校？你怎麼不去抱怨那家補習班亂教、沒掌握學校教學的方向？」他認為，家長們如果真的為孩子好，看到這種狀況，千萬不要鄉愿。因為這些自我為中心的家長意見，就是在凌遲用心的好老師，若是繼續鄉愿不出聲，受苦的是你家小孩，他會跟著這些家長的小孩一起壞掉！

台大教授葉丙成臉書發言。（摘自葉丙成臉書）

(中時電子報)