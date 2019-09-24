總統府資政史明20日病逝，綠營及獨派人士紛紛哀悼，不過民進黨前主席施明德卻有不同看法，施明德批評史明，台灣危險時躲在日本做生意賺大錢。危險讓給別人，希望留給自己。台灣安全了，台灣獨立了，回到台灣仍大喊「台灣獨立」，還批評知道台灣已經獨立的奮鬥者是「變節了，妥協了，賣台了！」

施明德說，最近有兩位獨派人士往生，一個是史明，一個是謝聰敏，但是謝聰敏過世卻沒有什麼媒體報導，史明的新聞倒是媒體大幅報導，還有人以「偉大的革命家」歌頌他。施明德也提到在白色恐怖時期的獨派人士江炳興，到現在促轉會也沒有給他除罪，沒有補償，更沒有榮耀。

施明德評論3名台獨人士的差異，謝聰敏是「會講，會做」，江炳興是「會講，會做，最後還敢于拿起刀槍為革命而死」，史明則是會寫，會講，躲在日本做生意「賺大錢」。安全了，回到台灣還不知道台灣已經因為有多少人受苦受難、犧牲了生命換來台灣的自由、民主和主權，還一天到晚喊「台灣要獨立」，喊了70年還一直停格在「喊」的階段。

施明德說，全世界只有中華人民共和國跟統派最喜歡人家說「台灣不是一個獨立的國家」，因為台灣既然還不是一個獨立國家，當然台灣就是中國的一部份。他諷刺史明，「堅定的台獨份子竟然會在這一點上和中華人民共和國立埸一致！」

施明德諷刺，海外的「周末革命家」回到台灣，口號一定要喊得比真正的奮鬥者大聲又激進，否則就擔心會被看出「周末革命家的本質」。識時務者絕對不會是革命家，更不配被稱革命的精神領袖！但識時務者一定會收割的最豐碩，足以做後輩學習的「典範」。

(中時 )