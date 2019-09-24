一名陳姓網友昨晚於臉書社團《爆料公社》PO文，聲稱將於9月30日將進行大屠殺，驚悚的是，該男子還揚言要將總統府、桃園機場炸掉，甚至要砍死總統蔡英文等偏激言論，引起網友緊張，紛紛發文希望警方能立即將此人逮捕。新北市刑大接收到訊息後，不出幾小時，立刻循線將發文的陳姓男子逮捕，並依照恐嚇罪嫌移送法辦。

該名陳姓網友PO文內容相當偏激，不辦揚揚言要炸總統府，砍總統，甚至要對女性及有錢的富人做出不當行為，引起網友極大反感，上萬名網友紛紛留言要求警方立即處置。

新北市刑大在進行網路巡邏時，也發現留言，於是立即啟動偵查，短短幾小時時內就查出該名網友身分，於是立刻出動幹員到其住處逮人。陳男落網後供稱，自己昨晚與家人吵架，而且又對目前政局與時事不滿，在心情不好下才會在網路PO文，警方訊後，依恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署。

警方強調，這名網友的行為已觸犯刑法第151條恐嚇公眾罪及刑法第305條恐嚇危安罪，最高可判刑2年徒刑，呼籲民眾無論動機或目的為何，如果在網路上亂發言，都可能面臨法律責任，請民眾切勿以身試法。

(中時電子報)