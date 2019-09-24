牙醫歌手陳璟鋒被起訴趁女友服用安眠藥昏睡時，持按摩棒插入她下體性侵，3年前最高法院認定沒有證據證明陳男涉犯性侵，依傷害罪將他判刑1年確定，但自由時報編輯卻刊登「性侵害命、再發監不到拘提」，陳提告求償，高院判編輯與報社須連帶賠償3萬定讞。

陳被控在2009年11月8日，邀女友前往住處觀賞影片，女友因難入眠，服用助眠藥物後昏睡；他見女友意識昏迷，竟以按摩棒性侵，但因用力過猛，致按摩棒斷裂掉在膀胱內，送醫才取出該按摩棒，女友不甘受辱提告。

案發後，陳卻利用批踢踢電子佈告欄發表文章，公布女子姓氏與病情，甚至揭露她隱私特徵，供網友任意點閱。

高院審理期間，陳故意當庭說出，「很感謝被害女子讓我成長，因此遇到我現在的最愛，生養了2個小孩」等語，導致前女友離開法庭情緒失控，自殺死亡。

高院將陳重判5年半，案經最高法院撤銷後，更一審認定陳是醫師，應知人體構造，不會誤認陰道及尿道，卻使用按摩棒經尿道掉入膀胱內，認定陳有傷害犯意，將他判刑1年，至於性侵，則屬合意性交，逆轉改判無罪，檢察官不服，提出上訴，最高法院駁回定讞。

不過，2016年3月30日自由時報編輯卻下錯標題，稱「牙醫歌手性侵害命，再發監不到，拘提」，陳男提告求償150萬元，高院維持一審判決，認定編輯下的標題與報導內容事實不符，侵害陳的名譽，判決須與自由時報連帶賠償3萬元確定。

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(中時 )