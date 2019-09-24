國民黨總統參選人韓國瑜的發言人何庭歡，今天針對太平島開採石油一事，呼籲總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及高雄9位民進黨立委，大家可以一起來努力，也許可以一起計劃來開採石油，讓高雄市政府分一杯羹，來解決市府龐大的負債。

何庭歡上午接受媒體訪問，談到昨天再度引起熱議的太平島採石油議題。她說，這件事是市政議題，不過韓市長昨天在直播有提到，太平島屬於高雄市，若中央有計劃要去太平島開採石油，而且若採到石油，高雄市是可分一杯羹的。但開採石油是中央的職權，現在高雄9席立委，總統府秘書長以前是高雄市長，行政院副院長也都非常關心高雄，是否大家一起來努力計劃採石油，讓高雄可以分一杯羹，協助解決市府龐大負債。

何庭歡也說，去年韓市長在競選市長，並未把開採石油列為政見，若大家這麼關心，明年1月韓市長若當選總統，當然在中央可以努力規劃，也許包括看看中油有無探勘計劃、中央有無開採計劃，還有看有沒有投資客有意願，當然也要尊重週邊國家及地區意見。

(中時 )