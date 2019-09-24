大陸國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉（吉吉）24日表示，要促進消費更新升級，積極推動汽車、家電、電子消費品以舊換新。他並稱，要破除汽車消費的限制，目前廣州、深圳等城市已經放寬或取消了限購規定，西安、昆明、貴陽等城市也正在考慮，後續一些具備條件的地區也會陸續跟進。

寧吉（吉吉）24日上午出席「慶祝中華人民共和國成立70周年」首場記者會，針對加大國內市場消費動能做出上述回答。

他表示，必須採取積極有效的措施，加大「六穩」工作的力度，穩投資、促消費、擴就業、增收入，需要做好四個「著力」。

一是著力擴大有效投資。這是當前推進「六穩」工作、保持經濟平穩運行的重要舉措。要促進今年的預算內投資、其他政府投資、企業和民間投資、地方專項債券加快用於補短板、調結構、擴內需。要提前下達明年的專項債券部分新增額度，重點用於交通、能源、生態環保、民生服務、物流、市政、產業園區基礎設施等項目，確保早日見效。

二是著力促進消費提質擴容。這是繁榮經濟、改善民生一舉兩得的有效舉措。要促進消費更新升級，積極推動汽車、家電、電子消費品以舊換新。要鼓勵綠色消費，支持居民購買節能家電。要支援服務消費，出臺實施養老、家政服務、嬰幼兒照護服務等政策措施，進一步激發服務消費的潛力。

三是著力補齊城鄉區域發展短板。這是化解不平衡不充分發展矛盾、釋放市場潛力的重要措施。要挖掘四大板塊的發展潛力，所謂四大板塊是西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先。要發揮五大戰略新增長極的效應，深入推進京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展等重大戰略協調落實。

四是要著力推進產業升級，這是調結構、促發展的積極舉措。要完善5G、人工智慧等新型基礎設施，深入推進戰略性新興產業集群發展工程。要加強傳統製造業重點領域的技術改造，包括大力推進傳統製造業資訊化網路化的建設、數位化的轉型、智慧化的升級，以及節能環保、迴圈經濟等綠色化的改造。要積極推動製造業與生產型服務業的融合發展。

(工商 )