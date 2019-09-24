蔡政府宣示要加速建立平價的機構式照顧體系，為加速取得公有地，衛福部向公部門招手，首波14案獲得長照服務發展基金20億元補助，取得台糖、彰化埔鹽農會、海巡署等土地，將設置1,600個床位，並於2023年前完工。衛福部今（24）日透露，下週一（30日）將公告第二波申請，30億元補助額度蓄勢待發，若申請踴躍，不排除明年加碼。

衛福部次長薛瑞元表示，台灣面臨老年化社會，銀髮海嘯來得又急又快，政府2016年推出長照2.0，長照基金每年固定300億元收入，所謂的「錢不夠、長照做不了事」是錯誤觀念，因為各地資源不足、甚至無人可服務，錢只能亂花。政府現在穩紮穩打，一面佈建資源，一面催生人力、機構，像是居家社區服務能量，涵蓋人數從原先不到10萬人，至今已增加約2倍，達到28萬人。

至於住宿式長照機構，薛瑞元坦言，會比社區居家資源佈建更為困難，因為需要土地建物，人力需求同樣很高。因此政府採取的策略就是「由公而私」，由公部門帶頭做，並從偏鄉、資源不足區域優先做起。

衛福部表示，台灣需要長照的失能人口約79萬人，以國際間「居家長照」、「住宿式長照」的需求比8：2來估算，台灣約有15～16萬人有住宿式長照機構的需求。而國內目前公私立機構約有10萬多床位，佔床率約八成，尚有約5萬床缺口。在收費方面，目前國內公立長照機構，每月每床收費行情約介於3～5萬元。

為此，衛福部訂出目標要在五年內衝出4千床的住宿式長照機構，並且以「偏鄉、資源不足區域優先」為原則，5月公布「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，選定88個鄉鎮，向中央地方各單位徵求公有土地以設立機構，既有建物修繕或新建者，每床補助100～150萬元。

衛福部今日上午正式對外公布首波審核成果，附屬醫院及社會福利管理會（簡稱醫福會）副執行長林三齊說明，14案中就有11案是由部立醫院主導，包含部立臺東、花蓮、玉里、嘉義、朴子、豐原、彰化、桃園等醫院，另有台南市府、南投縣府及榮總各一案，估2023年前陸續完成。

長期照顧司司長祝健芳說，首波通過的有5案土地取自台糖，1案來自農會，另有1案為海巡署用地。祝健芳也透露，預計下週一公告開放第二波申請，並於11月中旬截止，而88個住宿式長照服務資源缺乏的鄉鎮名單，將會扣除首波獲得申請的14鄉鎮，預估略降為74個。

(工商 )