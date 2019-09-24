「太陽花女戰神」上周接受民進黨徵召參選新北市汐止區立委，賴品妤過去常在臉書批評台北市長柯文哲，賴品妤今接受電台專訪表示，2014年柯文哲參選前就沒有特別喜歡，主要是當時跟柯接觸過程不是那麼喜歡，覺得柯雖訴求新政治文化，但仍無法跳脫傳統政治人物框架，這也是現在很多昔日柯粉反過來批評柯的原因。

賴品妤指出，2014年柯文哲準備參選市長時，廣邀各社團接觸，因而與柯接觸過程發現不是那麼喜歡，現在很多人會罵柯對中國的態度，她認為，政治人物會有很多的包裝，但現在回頭檢視，會發現柯當初從政對中國態度跟現在差不多，只是很多人沒機會深入了解。

對於柯文哲無法跳脫傳統政治人物思維，賴品妤說，並非只是柯市長一個人的問題，是傳統政治選戰的問題，像是幕僚及選舉方向，但她覺得政治人物就是要誠實面對一切，不會為了選舉去做讓自己感到不舒服的事情。

韓粉社團近期用賴品妤泳裝照稱有「一炮十萬」的行情，賴品妤說，當時宣布參選前有幕僚建議，把過去比較私人的照片關起來不要對外公開，但她覺得沒必要，回嗆「難道游泳不穿泳衣要裸泳嗎？」

＃賴品妤 ＃柯文哲

(中時 )