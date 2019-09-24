加拿大司法部長今天表示，執法官員在溫哥華機場逮捕中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟時，一切依法行事，被告方沒有證據證明她是遭到非法拘押的「陰謀論」。

美聯社報導，今天公布的法院文件顯示，加拿大司法部長說，沒有證據證明加拿大皇家騎警（RCMP）或美國聯邦調查局（FBI）要邊境官員在拘留孟晚舟期間對她誘導套話。

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，去年12月1日在溫哥華機場遭拘留。美國要求逮捕她，並依詐欺指控尋求引渡。

孟晚舟今天返回法庭，她的律師團要求有關當局布取閱關於她在溫哥華機場被捕的文件。孟晚舟的律師裴克（Richard Peck）出庭時說，邊境官員當時拿走孟晚舟的個人電子裝置，並取得她的裝置密碼，之後再將這些東西交給加拿大皇家騎警。

孟晚舟引渡案將於明年1月20日開始審理，她目前住在溫哥華的數百萬美元豪宅，處於交保候傳的狀態。

(中央社)