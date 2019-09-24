英國一名女學生去海邊度假，但她下水時並未把隱形眼鏡拔下，被海浪打中眼睛，當下沒特別感覺，沒想到過幾天後，竟感染怪病，右眼失明看不見。

這名來自倫敦的女學生艾可穆雷（Miyako Aiko-Murra)先前去海邊度假，但她下水時並未把隱形眼鏡拔下，戲水中眼睛遭巨浪打中，當下沒有任何異狀，回家後開始患有偏頭痛和眼睛疼痛等症狀，ㄧ眼睛一直疼痛且不正常的流眼淚，沒想到某天當她睡覺醒來發現自己的右眼一片漆黑，什麼也看不見，整個失明，到醫院檢查後發現，竟感染了「棘阿米巴角膜炎」，它是一種相當罕見的眼部感染疾病，可能會導致永久性視力障礙或失明。

目前她因為視力被迫辭掉了工作和學習，只能祈禱並透過網站募款協助她找回右眼的光明。不幸的是今年3月，艾可穆雷的右眼又被細菌感染，而且這次情況還更加嚴重。

醫生卻表示她的視力已無法恢復，因此現在的她只好被迫中斷學業，透過募資網站籌措醫療費，她也希望自己右眼日後能夠再次重見光明。也呼籲民眾小心使用隱形眼鏡。

(中時電子報)