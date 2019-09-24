台鐵普悠瑪事故至今將滿一年，運安會認為行政院調查報告欠缺六大面向，也將進行模擬比對，今日宣佈將列為第三案重啟調查。運安會鐵道專業小組召集委員李綱指出，政院調查雖有模擬事故現場，但其調查將重點放在出軌時速度，運安會則會將重點擺在煞車是否運作、列車是否右傾，且若傾斜有作動的話，也不會還沒出軌就翻覆。

運安會今公布普悠瑪事故調查報告重新檢視結果，確定將普悠瑪案列入調查案件。鐵道專業小組召集委員李綱表示，由於與日本沒有正式邦交，因此將私下透過講習、訓練等方式，向日本原廠索取資料。

李綱指出，未來調查也會邀請高鐵公司、台北捷運公司等參加討論，探討其內部公司作法與台鐵差異在哪，如高鐵、北捷內部建有地震感測器，可自行判斷地震時是否停止營運或斷電，且各處每周都會橫向聯絡，不會像台鐵運、工、機、電一樣各踢皮球。

李綱表示，雖然行政院調查報告也有進行現場模擬，但當時將重點放在出軌時速度探討，運安會將會以多項假設條件進行模擬分析，如煞車是否運作、列車是否右傾，也會透過空拍機畫面比對殘骸畫面與車廂外景象。

李綱指出，目前還有多項疑點需要釐清，如有乘客聽到巨大聲響，也有人提供影像資料，且列車在還沒有出軌時就翻覆，但就原理而言，若列車傾斜有作動應不會如此，因此還需模擬。

此外，李綱說，若如政院報告所指的，司機員沒有煞車的話，為何司機員所在的第八節車廂會離第七節車廂30公尺遠，前版調查似乎沒有深入探討。

他也表示，雖然台鐵局有內控管理，也有鐵道局外部監督，但其實台鐵局、鐵道局兩單位也不是很融洽，因此可能需要更有力的第三方協助監督。

(中時 )