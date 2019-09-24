國民黨總統參選人韓國瑜的發言人何庭歡，今天針對韓民調持續落後，表示民調只是參考，韓營會依既有步驟及策略，打贏明年選戰。至於外界關心是否與前黨主席朱立倫搭檔的「韓朱配」，必須尊重當事人意願。有關前立法院長王金平爭取親民黨推薦參選總統，何庭歡說，大家共同目標就是明年下架民進黨政府。

何庭歡上午接受媒體聯訪，對於民調一個月來持續落後10％以上，她說，尊重每份民調結果，民調只是參考，韓市長會依照既有步驟及策略，希望總統及立委選戰都有好成績，目標在2020下架民進黨政府。

媒體關心民調顯示若「韓朱配」成功，有機會逆轉勝蔡總統。何庭歡說，韓朱的互動一直非常熱絡，兩人共同目標就是在2020打出好選戰，能捍衛中華民國，雙方合作順暢，沒有問題；副手牽動選戰布局及個人意願，要尊重當事人意願，一旦確定會馬上公布。

媒體追問，外傳朱已三次拒絕當副手。何庭歡說，雙方溝通管道順暢，而且非常熱絡；有關副手人選，韓市長有提過幾個基本目標，包括有國際觀、擅長經貿等等，一有人選，就會向大家說明。

媒體又問到有關王金平爭取親民黨推藨參選總統，是否影響到韓的選情？何庭歡說，包括王金平及所有志同道合的朋友，都希望明年用選票讓民進黨政府下架，大家有共同目標；韓一直在努，進行藍營內部整合，藍營人士有共同目標，希望明年用選票逆轉2020選戰。

至於民眾黨推出或與他黨合作立委參選人，是否影響國民黨選情？何庭歡說，尊重民眾黨要合作或自推人選，韓市長的目標仍是希望2020 ，讓做不好的民進黨政府下架。

(中時 )