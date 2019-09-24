民意調查基金會今公布最新民調，蔡英文總統捲入論文門風波，有兩成五上相信蔡英文總統倫敦政經學院博士論文是有問題的，但有近五成的人傾向不相信。如果換算成具體選民數，有近5百萬選民相信蔡英文總統的博士論文有問題。

與會的資深媒體人楊憲宏表示，倫敦政經學院把蔡總統放在books出版物品項，下面加註這是蔡英文自己送來的拷貝，但蔡的同學都放在dissertation論文，論文是屬於LSE的財產，但蔡下面是標著著作權還在蔡英文手上，這就很奇怪的分類，「若蔡英文是真的論文，只要跟同學一起處理不就好？」這都是未來辯論的焦點。

昨天總統府召開記者會，他強調，「我昨天看到是沒有裝訂的東西，我以前碩士論文交出來都有裝訂，但是蔡英文的比較像手稿，但倫敦政經學院那個比較像後來裝訂。」

台北市前副市長丁庭宇說，他83年畢業就出現自動排版，若博士的定義，就是要出版這本書；至於有人很強烈質疑時，蔡英文就應該第一時間就拿出來。

楊憲宏說，論文真假牽涉是誠信問題，蔡英文目前看起來是「無敵鐵金剛」、又有現任優勢，但看到並非完全不可破。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，府大動作太慢，民進黨說跟宇昌案一樣，但他認為，論文門是民間學者引成的風潮；至於跟宇昌案ㄧ樣的部分是，蔡總統沒有在第一時間說明，昨天只是幕僚跟發言人出來，「很奇怪，我們拿到博士學位都是千辛萬苦，應該會易如反掌，蔡不親自出來回應就是一大敗筆，如果昨天蔡親自出來，並拿出原版，原始畢業證書及論文拿出來就是沒有，昨天請兩個出來沒有拿過博士學歷的幕僚出來，大大敗筆」。

民調顯示，蔡英文論文門事件，63％有聽說過，37％沒有聽說過。顯示蔡總統博士論文與學位的爭議已經是一個「顯著的議題」；至於若蔡總統博士論文與學歷被證明是有問題，問題是否嚴不嚴重？27.7％非常嚴重，23.2％還算嚴重，30.3％不太嚴重，9.3％一點也不嚴重；在台灣總統選民中，有五成一的人傾向認為如果蔡總統博士論文與學歷被證明是有問題，那是一個嚴重的問題，但有四成左右的人傾向認為並不嚴重。

進一步分析顯示，中性選民方面，有五成四的人認為如果蔡總統博士論文有問題是一件嚴重的事，有三成一的人不這麼認為；由此可見，政黨傾向會顯著影響選民對這件事情的判斷。

他強調，資料顯示年輕高學歷選民較傾向認為博士論文真假有其嚴重性，這是否意味「論文門事件」有可能動搖原本支持蔡英文的年輕高學歷選民，值得觀察。

至於相不相信蔡英文總統倫敦政經學院博士論文是有問題的？結果發現：9.3％非常相信，15.3％有點相信，31.9％不太相信，17.8％一點也不相信，25.7％沒意見、不知道、拒答。換句話說，在台灣總統選民中，有兩成五基本上相信蔡英文總統倫敦政經學院博士論文是有問題的，但有近五成的人傾向不相信。如果換算成具體選民數，那就是，到目前為止，有近五百萬選民基本上相信蔡英文總統的博士論文有問題，但有近千萬人傾向不相信，不知道和沒意見的人也有五百萬人左右。

他強調，這個發現顯示，到目前為止，不相信蔡總統論文有問題的人遠多於相信的人，但當有近五百萬選民開始質疑總統的誠信與品格時，這已經構成蔡總統的道德危機。

本次調查山水民意研究公司受基金會委託，訪問期間是2019年9月18-19日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時 )