台南市議長郭信良今天宣布接下蔡英文台南後援會總會長。(曹婷婷攝)

郭信良接下蔡英文台南後援會總會長

「我準備好了！」遭民進黨開除黨籍的台南市議長郭信良，今天宣布接下蔡英文台南後援會總會長，永康區後援會辦公室今天也正式亮相。蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福上個月邀請郭任總會長，郭信良經過沉澱、徵詢民意，認為民意代表要站在民意之處，上周決定接下總會長職務，全力幫助小英拚勝選。

蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福上個月27日南下力邀台南市議長郭信良，出任台南後援會總會長，不過，郭信良去年12月25日在台南市議會議長選舉前，當眾宣布退出民進黨，再擊敗民進黨提名人選，順利奪下議長寶座，民進黨中評會今年2月決議開除郭良信，如今傳出接任蔡英文後援會總會長，勢必會招致藍綠陣營質疑。

對此，郭信良說，這是他必須要面對承受的，他強調，這段期間經過詢問民意，民意代表要站在民意的地方，多數民眾希望他走這條路，他就跟著民意走，這是時勢所趨。他坦言，經過一段時間沉澱，上周才決定接下總會長，也在最短時間找到永康區設立後援會。

「我的個性就是答應做了就把它做到好，答應了就勇往直前，這是我的個性。」他說，自己過去打選戰經驗豐富，之前陳亭妃選市長，所有後援會、組織、幹部、商會、基層里長都有一定交情，對他來說是可以勝任的。

他說，自己在這場選戰職責就是顧好總統選分情，被問到前行政院長賴清德如何整合？他說，自己做自己該做的事，賴應該也有他自己的軌道在走，兩個人並不相觸。

他也評論國民黨最近戰力弱，氣勢隨著韓國瑜聲勢下滑而往下走，洪秀柱下來參選也沒有整合其他立委參選人，策略上有一點「走鐘」。

(中時 )