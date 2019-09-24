一名26歲男性，近一年來頻尿、尿尿熱刺痛、尿道口有異物感的症狀反覆出現，起初以為只是憋尿造成泌尿道感染，吃藥有好轉但停藥又復發很困擾，由於工作需要長時間站立，忙碌加上憋尿，導致會陰部及陰莖處時常有突發性的劇烈刺痛感甚至合併小弟弟痙攣不停，且性功能明顯變差，擔心命根子出問題，因而就醫，經檢查確診為慢性攝護腺發炎。

書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，根據文獻統計約有10％~24％的男性患有攝護腺炎，好發20歲至50歲男性族群，比攝護腺肥大和攝護腺癌症族群年輕許多，是50歲以下男性求診泌尿科最常見的疾病，但近幾年逐漸有年輕化趨勢，以往前來求診病患大約多在40多歲左右，但近年來已出現20多歲病患，最年輕亦年僅16歲。

攝護腺炎致病原因一般和感染有關，杜元博指出，慢性攝護腺炎除感染因子外，常和攝護腺尿道反覆尿液逆流、持續攝護腺內鈣化結石發炎以及長期缺鋅有關，常見的症狀如排尿不順暢、頻尿、急尿、尿後滴尿，尿道不舒服有異物感，且下腹、會陰部、陰莖或陰囊脹痛、射經疼痛及性功能障礙及精液檢驗值異常等。

杜元博表示，慢性攝護腺炎常持續三個月以上的反覆性發作，不只造成病患生活極大的不便，甚至會造成心理及性功能的障礙，其治療主要是針對發炎治療、阻塞症狀的解除及神經症狀的消除。而在服用藥物外，亦可以搭配泌尿復健治療，如遠紅外線、低能量體外震波術治療與磁波椅等，此外，調整生活習慣、飲食衛教以及正確排尿姿勢訓練，有助於減少慢性攝護腺炎的發生。

值得注意的是，國內少子化逐年嚴重，約有15％的夫妻，在不避孕的情況下大於一年以上仍不孕，杜元博指出，由於慢性攝護腺炎會明顯降低精子數目，造成男性精子活動力損傷及精子型態的異常，對於不孕有一定的影響性。想要遠離慢性攝護腺炎平時勿憋尿、適時適量喝水，適度運動，尤其避免長期久站久坐，造成股盆底功能不良，飲食上也應盡量清淡，攝取高纖食物，保持排便順暢，盡量避免菸、酒與辛辣食物的攝取，以降低慢性攝護腺炎的發生機率。

(中時 )