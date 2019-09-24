日本讀賣新聞今天報導，日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊預定10月14日在相模灣舉行海上閱兵，南韓確定不派艦參加，原因可能是日韓關係惡化，日本防衛省近期將對外宣布。

南韓海軍2018年12月曾用射控雷達照射日本海上自衛隊反潛機，除了不承認相關情況，也未提出防止再發生類似情況的對策。基於上述爭議等情況，日本政府日前做出讓南韓艦艇參加海上閱兵並不合適的判斷。

這次的海上閱兵，除了美國、英國等，包括中國都將派艦艇參加。日本海上自衛隊今年4月派遣驅逐艦前往大陸參加國際海上閱兵，這次大陸艦艇赴日參加海上閱兵，可說將實現日陸艦艇相互訪問。

南韓2018年10月曾舉行國際海上閱兵，原本日本有意派驅逐艦前往參加，但因為南韓方面不同意日本海上自衛隊懸掛自衛艦旗「旭日旗」，最後日本決定取消派艦前往。

日本產經新聞曾報導，日本每3年會舉行一次海上閱兵，多數的海上自衛隊艦艇及航機都會參加，並邀請關係友好國家的海軍艦艇參加。

日本防衛省已通知美國、澳洲、印度、新加坡及大陸等，但當時暫不邀請南韓。

日本上一次舉行海上閱兵時，包括美國、澳洲、印度、法國及南韓，都有派艦艇參加。

(中央社)