全台約有79.4萬失能人口，其中約有2成民眾有住宿式長照需求。為因應銀髮浪潮，衛福部數月前推出偏鄉住宿式長照機構補助計劃，第一波申請日前完成審查，將在2023年以前釋出1200個床位。長照司下周將推出第二波申請，未來預算若不足，可能視情況加碼。

今年5月，衛福部長照司公告「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，補助公立醫院、地方政府、民間團體在88個鄉鎮設置住宿式長照機構。衛福部常務次長薛瑞元表示，偏鄉地區就醫可近性不高，加上土地、建物、人力的問題，鮮少有單位願意提供服務，因此衛福部採取由公而私、由遠而近的機構式照顧策略。

醫管會副執行長林三齊表示，第一波申請案共補助11家部醫，包括桃園醫院、豐原醫院、朴子醫院、玉里醫院等，將分別在2012年制2023年間，釋出1200多個床位，目前佈建資源中。其中，5處長照機構的場地由台糖提供、1處由農會提供。

另一方面，早在長照司公告補助計劃前，屏東醫院、旗山醫院、台中醫院三處就已自辦自籌設立住宿式長照機構，其中台中長照大樓將在今年5月完工、屏東與旗山則分別在今年10月、2021年完工。

目前全台長照機構佔床率約有8成，有民間團體擔憂，在偏鄉不見資源恐成「蚊子館」。衛福部長照司司長祝健芳對此表示，目前仍有空床的原因在於現行長照機構資源分布不平均，某些民眾為照顧重度失能的長者，只能將他們往都市送，偏鄉仍有送機構的需求。

至於品質上的把關，祝健芳表示，衛福部將以家的感覺做為機構建置的方向，房型控制在4人或以下、床型則以單雙人為主，每月負擔的金額不超過顯示政府核定標準，約莫落在3萬多上下，盼提供優質、平價的服務。待偏鄉資源完成建置，民眾即可實現在地老化的目標。

祝健芳表示，「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」預算共50億元，第一波申請共耗資20億元，下周將釋出第二波申請。後續經費若不足，將視情況決定是否加碼。

(中時 )