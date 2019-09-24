新北市警察局今（24）日獲新北市政府義勇警察大隊直屬中隊第二分隊捐贈偵防車1輛。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局今（24）日獲新北市政府義勇警察大隊直屬中隊第二分隊捐贈偵防車1輛，由副市長謝政達代表受贈並表達對義警弟兄的大力支持非常感謝。

捐贈者義警中隊分隊長甄啟剛表示，警察同仁平時維持治安及交通工作非常辛苦，希望能藉由義警中隊及顧問團此一拋磚引玉的舉動，喚起社會各界對警察的支持。

謝政達指出，警察同仁的辛勞，相信人民都看在眼裡，市府對於警察的執勤安全更是重視，因此他也特別責成警察局必須重視員警的執勤安全及設備，但因市府經費有限，警用車輛仍無法全面汰換，對於義警兄弟如此相挺，願意捐贈車輛來幫助警察同仁，他表示十分感動及感謝。

警察局長陳檡文也表示，「警力有限，民力無窮」，義刑弟兄是刑警大隊最堅強的後盾，對於義警中隊第二分隊此次捐贈車輛的義行可謂如虎添翼，非常感謝甄啟剛分隊長及顧問團的鼎力相助，該偵防車將會成為犯罪偵防的利器，警察局在各項治安工作維護上會拿出更好的成績，讓民眾有安居樂業的環境，而未來警方會運用各項精良的配備提升治安工作的效率，打擊犯罪，全力捍衛治安。

(中時 )