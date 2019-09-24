空軍新式高教機終於出廠，以紅白藍飛機塗裝首度在國人面前曝光。（陳淑娥攝）

空軍新式高教機24日終於出廠，命名為「勇鷹」，以紅白藍飛機塗裝首度在國人面前曝光，預計明年6月進行首飛。蔡英文總統致詞時表示，高教機的出廠，重新開啟國防自主的大門，更證明航太產業3大進步。

空軍新式高教機24日上午在漢翔公司沙鹿廠區舉行出廠典禮，蔡英文指出，國造高教機「勇鷹號」終於出廠，是3年來大家千辛萬苦克服萬難的心血成果，3年多前，她作為總統當選人就任前就到漢翔來，當時的董事長馮世寬，任內曾試圖推國機國造，重振漢翔研發能量，卻遭遇許多阻礙無法達成，從IDF戰機後，因沒有落實國防自主理念，戰機研發能量正逐漸式微。

蔡英文說，她觀察到如果連高教機都要依賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛湮滅，再也沒有機會恢復，於是扭轉情勢，她堅持高教機一定要國造。蔡英文指出，雖然一路走來遇到很多困難，很多抹黑、打擊甚至唱衰，但事實證明堅持是正確的，努力是值得的，在製造高教機過程中，也增加和國際上交流，讓訂單留在台灣創造就業機會，培養自己人才。

蔡英文表示，從2017年開工以來，創造1200個工作職缺，686億的總經費，更有超過377億訂單將在台灣完成，預計2021年可再增加約800個工作機會。

蔡英文指出，高教機出廠更證明航太產業3大進步，包括國防航太技術大進步、國內航太產業大幅升級以及年輕航太人才的大進步。高教機出廠，讓我們重新開啟國防自主大門，但還要繼續奮鬥向前，縱然外界仍然有許多懷疑、抹黑，以及在科技發展上研發的挑戰，但未來不管有多少困難及挑戰，她都會堅定跟大家一起來打拚，共創台灣未來。

(中時 )