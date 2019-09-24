大學招聯會8月31日公布「學習歷程核心資料草案」後，許多大學在申請入學招生上採計自主學習及多元選修項目。國教行動聯盟等團體今天召開記者會要求，在師資及學習條件準備好、每一學生有同等選課機會前，大學申請入學不該採計自主學習及多元選修。

111學年起，高中生學習歷程檔案和考招制度掛勾，許多高一家長擔心的問題包括：學校開的多元選修課不夠多元或選不上怎麼辦？自主學習計畫要如何做？學習歷程檔案要如何建置才能彰顯自己的興趣與性向？

國教行動聯盟對全國43所大學、1318系組分析，全部校系組都要看自主學習計及畫執行成果，有34％校系組採計社團、31％採計競賽；多元選修學群方面，18個學群都有或多或少的校系組採計，採計比例最高的為數理化學群(26％)，其次為資訊(22％)、工程(21％)。

關於自主學習，國教行動聯盟理事長王立昇說，現在高一生過去從沒有自主學習的經驗，卻要他們擬定計畫及執行，實在太強人所難。更何況，許多學生提出的自主學習專題，老師可能也不懂，如何指導？

至於多元選修，王立昇表示，教育部要求各校以班級數的1.2至1.5倍開設多元選修課程，新竹縣六家中學有7個班，開10門課已是上限，台北市北一女則開了34門課，涵蓋的學群數相對多很多，這是很明顯的城鄉差距。

家有高一生的家長黃耀南說，現在高中生從一年級就要建立自傳、學習計畫、出缺勤紀錄、修課程果及多元表現等資料，這將是台灣教育史上最大的建檔工程，而這些檔案和未來升大學掛勾，預期將產生「軍備大賽」。

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華回應，多元選修在目前大學申請入學備審資料就有納入，不是新增的東西；至於自主學習，則可看出學生的積極度。他認為，如果多元選修及自主學習可以讓學生更精準呈現自己及讓大學招到適合學生，為何不能納入學習歷程檔案？

不過戴念華說，招聯會8月底公布的是「學習歷程核心資料草案」，未來將持續蒐集各界意見，譬如競賽、檢定、科展最好是「各級教育主管機關主辦或認可」才納入採計，就可考慮，預計11月底公布定案的內容。

(中時 )