韓國瑜臉書直播

網傳「黑韓」帳號一個叫價5300元！昨日（23）高雄市長韓國瑜表示，自己一點都不訝異，因為整個「黑韓產業鏈」是有計畫性的，就像打群架般撲天蓋地。韓也痛批，台灣民主史上從未像今年這麼骯髒，上一個「網軍」受害者就是前行政院長賴清德。

韓國瑜在直播中表示，所謂「黑韓產業鏈」是他發明的名詞，因為他親身感受這些「1450」在黑韓的時候，是像打群架般飛撲而上，而且一股腦的鋪天蓋地。網路上說，這些黑韓、黑柯的帳號，一個可以賣到5300元，他一點也不覺得訝異。

不僅如此韓國瑜更痛批，台灣向來以民主自豪，但如今黑韓之扭曲，竟連帳號都能公開叫價，而這些人就躲在螢幕、鍵盤背後不停抹黑醜化。種種行徑，讓他不禁感嘆，台灣民主史上，尤其這2、30年來總統大選，從未像今年這麼骯髒！

此外，韓國瑜呼籲台北市長柯文哲，採取法律行動是必要的，而這些「韓黑」也不要賺這種昧著良心的錢。韓也對全國人民喊話，希望我們民主愈來愈成熟、愈來愈進步，不要走回頭路，因為上一個受害者就近在眼前，那人就是賴清德，他就是活生生被「網軍」打垮的人。

(中時電子報)